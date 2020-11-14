Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників з гранатомету

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає

Бойовики відкривали вогонь у районі населеного пункту Водяне

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 14 листопада, обстріляли українських захисників з автоматичного станкового гранатомета. Про це повідомляє пресслужба ООС.

Зазначається, що бойовики відкривали вогонь у районі населеного пункту Водяне.

«Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», – йдеться у повідомленні.

Також у пресслужбі повідомили, що саперами ДСНС розміновано понад 14 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 94 знайдених вибухонебезпечних предмети.

Як повідомлялося, за минулу добу окупанти п'ять разів зірвали режим тиші.

Також 13 листопада біля Мар'їнки працював ворожий снайпер.

Ще нагадаємо, що Росія вербує «миротворців» на Донбасі для Нагірного Карабаху.