Митрополит Епіфаній освятив підрозділ Центру спеціального призначення

Предстоятель Православної Церкви України підніс молитви до Бога за наших воїнів та перемогу України

Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 27 січня 2024 року звершив освячення одного з підрозділів Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України. Про це інформує пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).

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Спільно з Блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм за богослужінням молилися митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан, начальник Центру Генерал-майор Павло Яцюк, капелани та захисники Батьківщини.

Після Чину освячення Предстоятель Православної Церкви України підніс молитви до Бога за наших воїнів та перемогу України, а також звернувся до захисників Батьківщини із Першосвятительським словом.

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«Господь діє через нас, через наші руки, через наш розум, надихаючи нас на захист правди й добра. А правда і добро завжди перемагають. Тож бажаю всім вам Божого благословення, сили духу, здоров’я та терпіння, а також наснаги для подальшої боротьби. Разом ми сильні та єдині й неодмінно переможемо», – наголосив Митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, українці, зокрема й священнослужителі, у соцмережах активно обговорюють вітання митрополита Епіфанія з 95-літтям патріарха Філарета. Ювілей відзначався 23 січня. Хоч Епіфаній віддав шану здобуткам Філарета та висловив сподівання на подальшу співпрацю, все ж у святковий день дорікнув літньому ієрарху тим, що той обрав «інший шлях», який не прийняли й не приймуть ані повнота Церкви, ані українське суспільство. Зауважимо, цей вітальний лист передав ювіляру не сам митрополит, а секретар Київської Митрополії архієпископ Вишгородський Агапіт.