«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)

Епіфаній заявив, що шлях Філарета не прийняли і не приймуть ані повнота Церкви, ані українське суспільство (фото зі святкування 90-ліття патріарха у 2019 році)

Конфлікт між Епіфанієм та Філаретом триває вже п'ятий рік

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав з 95-літтям патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. Сталося це попри те, що між ієрархами вже п'ятий рік триває конфлікт. Після отримання Томоса розпочалася боротьба за владу в ПЦУ між Епіфанієм та Філаретом, літній патріарх забажав керувати автокефальною церквою попри те, що предстоятелем було обрано Епіфанія за ініціативою самого Філарета.

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Патріарх Філарет заявив про те, що Українська православна церква Київського патріархату, яка після Об'єднавчого собору мала б припинити існування, адже повним складом увійшла до ПЦУ, продовжить свою діяльність. Ієрарх вважав несправедливим той факт, що нова церква не отримала статусу патріархату, і вимагав не погоджуватися на такі умови. Фактично усі вихідці з УПЦ КП, вихованці патріарха, зокрема молодий предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, призначення якого лобіював сам Філарет, не розділили його позицію. Та патріарх не здався й опинився фактично на самоті.

Проте нині, 23 січня 2024 року, митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета з ювілеєм, згадавши про його складне дитинство та важкий шлях. Крім того, Епіфаній віддав шану здобуткам Філарета та висловив сподівання на подальшу співпрацю. Зауважимо, вітальний лист передав не сам митрополит, а секретар Київської Митрополії архієпископ Вишгородський Агапіт.

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«Від мене особисто та від нашої Помісної Церкви прийміть вітання з нагоди ювілею 95-ліття від дня Вашого народження. В юності через трагічні події ІІ Світової війни та загибель на фронті батька Ви відчули покликання до служіння Богу і Його Святій Церкві. У такий незбагненний для людського розуміння спосіб Господь Своїм Промислом через горе і страждання спрямував Вас до блага. І в подальшому така незбагненна дія Промислу не раз виявлялася щодо Вас», – зауважив Епіфаній.

«Ви багато потрудилися для Церкви в складних умовах як за радянського часу, так і в час відродження незалежної України. Ми визнаємо і шануємо добрі плоди Вашої тривалої праці, зокрема – розбудову і утвердження Помісної Церкви, Ваш внесок у проведення Об’єднавчого Собору та отримання Томоса про автокефалію», – додав митрополит.

Вітання від Епіфанія патріарху Філарету з нагоди ювілею фото з відкритих джерел

Молодий предстоятель наголосив, що патріарх обрав «інший шлях», який не прийняли і не приймуть ані повнота Церкви, ані українське суспільство. «Представники повноти Православної Церкви України – єпископат, духовенство, вірні, а також представники всіх верств українського суспільства святкуючи разом в Палаці «Україна» Ваше 90-ліття засвідчили Вам щиру вдячність за все, зроблене для того, щоби шлях Української Церкви до визнаного автокефального статусу був довершений. Тоді ми щиро мали надію, що і надалі будемо співпрацювати з Вами, як нашим Почесним Патріархом, матимемо у Вашій особі підтримку в подальшому утверджені Помісної Церкви. На жаль, Ви обрали інший шлях – той, який тоді здавався Вам вірним. Але який не прийняли і не приймуть ані повнота Церкви, ані українське суспільство, що за ці роки стало ясним і для всіх очевидним», – переконаний Епіфаній.

Блажейніший Святослав, митрополит Епіфаній, Святійший патріарх Філарет, Оксана Білозір та митрополит Агапіт на святкуванні 90-річчя предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

«Однак, попри весь біль і смуток, завдані Церкві і народу гіркими наслідками згаданого вибору, ми незмінно шануємо Вашу попередню працю на благо Помісної Церкви і України. І тому в день Вашого ювілею щиро бажаємо Вам мудрості, мужності, благодатного наставлення від Бога, примноження духа терпіння і любові, зміцнення тілесних сил. І молимося, щоби Господь благословив вінець Вашої життєвої дороги вірними рішеннями заради миру і єдності Церкви. Нехай Боже благословення перебуває з Вами!» – побажав митрополит.

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Як повідомлялося, у грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха. Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

Своєю чергою, ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку своєму предстоятелю, митрополиту Епіфанію. Він видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання «Українська православна церква Київського патріархату», видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

20 червня Філарет заявив, що скликаний ним «помісний собор» скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

Згодом Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.

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Філарет продовжував критикувати Епіфанія та запідозрив його у тому, що той піддався впливу «антиукраїнських, московських сил». Пізніше молодий предстоятель заявив, що Філарет може цього не усвідомлювати, але саме за його спиною стоять проросійські сили.

Детальніше про це та інші віхи життя патріарха читайте у матеріалі «Філарет – 95. Свято самотнього патріарха».