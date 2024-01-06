Епіфаній освятив води Дніпра на Водохреща (фото, відео)

Цієї суботи українці святкують Хрещення Господнє

Сьогодні, 6 січня, Україна вперше відзначає Водохреща за новоюліанським календарем. Із цієї нагоди предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній очолив Божественну літургію у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві й освятив води річки Дніпро. «Главком» публікує фото та відео з місця події.

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Зазначимо, що на богослужіння прийшло мало людей, адже у столиці сьогодні вранці оголошувалася повітряна тривога.

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фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Нагадаємо, що Водохреща є одним з найважливіших церковних свят – у цей день віряни відзначають хрещення Ісуса Христа в річці Йордан та його явлення народу як Спасителя та Месії. За старим юліанським календарем свято припадало на 19 січня.

До слова, столична влада закликала киян відмовитися від купання у водоймах та участі у масових заходах на Водохреща.