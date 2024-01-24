«Неокомсомольці у рясах». Мережа збурена «вітанням» Епіфанія патріарху Філарету

Епіфаній заявив, що шлях Філарета не прийняли і не приймуть ані повнота Церкви, ані українське суспільство (фото зі святкування 90-ліття патріарха у 2019 році)

Митрополит Євстратій (Зоря) заблокував священнослужителів, які розкритикували вітальний лист Епіфанія патріарху Філарету

Українці, зокрема й священнослужителі, у соцмережах активно обговорюють вітання митрополита Епіфанія з 95-літтям патріарха Філарета. Ювілей відзначався 23 січня. Хоч Епіфаній віддав шану здобуткам Філарета та висловив сподівання на подальшу співпрацю, все ж у святковий день дорікнув літньому ієрарху тим, що той обрав «інший шлях», який не прийняли й не приймуть ані повнота Церкви, ані українське суспільство. Зауважимо, цей вітальний лист передав ювіляру не сам митрополит, а секретар Київської Митрополії архієпископ Вишгородський Агапіт.

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Вітальний лист Епіфанія патріарху Філарету з нагоди ювілею фото з відкритих джерел фото з відкритих джерел

Як відомо, між Філаретом та Епіфанієм уже п'ятий рік триває конфлікт. Після отримання Томоса розпочалася боротьба за владу в ПЦУ між ієрархами, літній патріарх забажав керувати автокефальною церквою попри те, що предстоятелем було обрано Епіфанія за ініціативою самого Філарета.

Патріарх Філарет заявив про те, що Українська православна церква Київського патріархату, яка після Об'єднавчого собору мала б припинити існування, адже повним складом увійшла до ПЦУ, продовжить свою діяльність. Ієрарх вважав несправедливим той факт, що нова церква не отримала статусу патріархату, і вимагав не погоджуватися на такі умови. Фактично усі вихідці з УПЦ КП, вихованці патріарха, зокрема молодий предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, призначення якого лобіював сам Філарет, не розділили його позицію. Та патріарх не здався й опинився фактично в опалі.

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Українці написали десятки коментарів у соцмережах щодо неоднозначного привітання Епіфанія з нагоди ювілею Філарета.

Між вірянами розгорілися суперечки. Архієрей ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря) активно апелював критикам такого вітання.

Чимало прихильників Філарета засудили Епіфанія й обурилися його словами. «Які ці неокомсомольці ниці... Вони не змогли себе стримати, щоб навіть нібито «вітаючи» з ювілеєм, не спробувати покусати ту руку, яка їх викормила і вивела в люди...» – написав громадський діяч, правозахисник, політв'язень та військовий Микола Ляхович.

«Важливо зауважити, що Святійший Патріарх Філарет ніколи не опускався до того рівня, щоб будь-кого з таких ницих «опонентів» у рясах хоч якось ображати у відповідь. Чи вони з під московського патріархату на нього цявкали, чи з під константинопольського, чи з під будь-якого іншого... А те, що колишні його «вихованці» поводяться таким ганебним чином звісно прикро, але інколи передбачувано», – додав чоловік і пригадав біблійний приклад.

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Учень не більший за вчителя, але, удосконалившись, кожен буде, як учитель його Луки 6:40

«Та судячи з цього ницого «вітання», ці його колишні «учні» не прагнуть удосконалення. Їм комфортно перебувати в тому ж дусі неокомсомольського декадансу, у якому вони знаходяться. Єдність українського Православ'я і утвердження Православної Церкви в Україні як дійсно Помісної (а не «автокефальної митрополії під Константинополем) їх мало цікавлять. Доказом чого є таке класично хамське вітання», – переконаний Ляхович.

«Навіть якби вони були праві у своїх «зауваженнях» своєму духовному батьку (якому колись на випередки лизали руки) – їх «вітання» все одно є вчинком того Біблійного Хама, який підглядав за нагістю свого сп'янілого батька. Так, батько там був дійсно п'яний і нагий – але син його зробив своє ім'я терміном яким позначають саме нице невігластво. Як ось цей «вітальний» лист», – підсумував громадський діяч та правозахисник.

У відповідь на критику митрополит Білоцерківський ПЦУ Євстратій (Зоря), який також є виходцем з Київського патріархату, очолюваного Філаретом, порадив літньому патріарху почути голос Церкви, адже після пʼяти років нічого з прогнозів патріарха від 2019 року про майбутнє ПЦУ і про майбутнє його проєкту – не збулося. Зоря процитував статтю монаха Іона з нагоди ювілею патріарха.

Можливо численні слушні поради, які патріарх Філарет давав іншим, він зможе застосувати й сам для себе? Зможе відкрити очі та реально побачити сумні плоди п’яти років власного намагання переломити під себе волю Церкви? І, побачивши, в решті решт – примиритися. Бо саме цього – примирення почесного патріарха Філарета з ПЦУ – бажають всі, хто шанують його. Можливо тому Бог і дав йому таке довголіття, що і Він чекає на це примирення?

Багато вірян підтримали думку про необхідність примирення.

Деякі стали на захист патріарха Філарета.

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Довкола допису Зорі спалахнув ще один скандал. Отець Сергій Яровий, настоятель Свято-Миколаївської парафії ПЦУ в Сумах, заявив, що митрополит Білоцерківський його заблокував через коментар.

«Мені, як священнику, який віддав УПЦ КП (яка потім трансформувалась в ПЦУ) 27 років свого життя, дуже боляче й дуже соромно за таке явно знущальницьке «привітання» патріарха Філарета від імені предстоятеля. Невже цей текст склав сам предстоятель, чи просто хтось цим текстом від його імені добре «підставив» предстоятеля. Якщо так «вітати», то вже краще зовсім не вітати.... «Ви завдали нам стільки смутку й болю, але ми Вас все-таки вітаємо...» – ну невже не зрозуміло, що такі речі у вітання (якщо воно справжнє) – не пишуть», – написав отець Сергій Яровий під дописом митрополита Білоцерківського.

«Для мене – це повний шок! Шок від владики Євстратія Зорі. Він мене заблокував (забанив) у ФБ. На його сторінку зайти я не можу. Зробив він це за мій критичний коментар стосовно тексту привітання від предстоятеля ПЦУ патріарху Філарету у зв'язку з його 95-літтям. Хай би це зробила якась пересічна людина, було би нічого. А так – зробив це спікер ПЦУ. Ця сторінка в ФБ – не його особиста сторінка як приватної особи, а сторінка як ієрарха та спікера ПЦУ. Це – жах!» – обурився священнослужитель.

«Блаженнійший предстоятель проголошує ПЦУ як відкриту Церкву, яка шанує різні думки та погляди, а владико Євстратій напевно не шанує різні думки та погляди. Він сприймає Церкву напевно як ієрархи Московського патріархату – як тоталітарну структуру. Думки священнослужителя, який у священному сані довше за нього, йому не цікаві, їх можна не поважати. Просто видалити й забанити», – додав отець Сергій Яровий. Також він переконаний, що Епіфанія підставили текстом привітання.

Зазначимо, про бан від Зорі написали й інші священнослужителі.

Як повідомлялося, у грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха. Однак уже 14 травня почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

Своєю чергою, ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку своєму предстоятелю, митрополиту Епіфанію. Він видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання «Українська православна церква Київського патріархату», видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

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20 червня Філарет заявив, що скликаний ним «помісний собор» скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

Згодом Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.

Філарет продовжував критикувати Епіфанія та запідозрив його у тому, що той піддався впливу «антиукраїнських, московських сил». Пізніше молодий предстоятель заявив, що Філарет може цього не усвідомлювати, але саме за його спиною стоять проросійські сили.

Детальніше про це та інші віхи життя патріарха читайте у матеріалі «Філарет – 95. Свято самотнього патріарха».