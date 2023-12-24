Перше Різдво за новим календарем: Епіфаній проводить святкове богослужіння (трансляція)
Богослужіння відбувається у Михайлівському Золотоверхому соборі
Цьогоріч Україна вперше відзначає Різдво за новоюліанським церковним календарем –25 грудня.
«Суспільне Новини» веде пряму трансляцію святкового богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Православної церкви України. Проведе службу – предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
До слова, за результатами дослідження, переважна більшість українців збирається відзначати Різдво у 2023 році за новим церковним календарем, тобто 25 грудня.
Раніше президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом. Він наголосив, що вже другий рік поспіль для нас не так важливо, які страви ставити на стіл, як те, хто поруч.
Також українські військові чотирма легендарними піснями привітали світ із Різдвом.
Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, українці вперше святкуватимуть Святвечір за новоюліанським календарем. День, що передує Різдву Христовому, має багато традицій і низку заборон.
Святвечір ще називають тихим, тому гучні веселощі варто відкласти. Але вже після трапези можна починати колядувати, щоб прославляти народження Христа.
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