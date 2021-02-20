Морози поволі відступають: прогноз погоди в Україні на суботу

У Києві 20 лютого без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця

На Закарпатті сьогодні до 5° тепла

У суботу, 20 лютого, синоптики прогнозують в Україні хмарну погоду без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«20 лютого хмарно з проясненнями. У західних областях вночі та вранці помірний сніг (в Карпатах місцями значний сніг), подекуди ожеледь, туман; на решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с», – йдеться у прогнозі.

Температура вночі в західній частині становитиме 5-10° морозу (на крайньому заході близько 0°), на решті території 12-17° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті до 5° тепла; на півночі Лівобережжя вночі близько 20° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві 20 лютого без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі у столиці 12-14° морозу, вдень 1-3° морозу.

Напередодні повідомлялося, що в Україну наближається потепління.