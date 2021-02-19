Знаменита обсерваторія на горі Піп-Іван перетворилася на снігову фортецю (фото)

На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря складає -12°

Рятувальники з Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста виставили неймовірне фото обсерваторії на горі Піп Іван Чорногірський, яку в народі називають Білий Слон.

На світлині видно, що заліплена снігом обсерваторія перетворилася на справжню снігову фортецю.

У п'ятницю, 19 лютого, на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря складає -12°, вітер північно-західний 3-5 м/с. На горі ясна погода.

Протягом доби 19 лютого на дорогах Івано-Франківської області та міста збережеться ожеледиця. Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий.

У п’ятницю, 19 лютого, опади покинуть Україну і практично у всіх областях визирне сонце. Мороз трохи пом’якшиться: максимальний «мінус» вночі складе -18°, а вдень -13°. У Києві очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -15°, вдень -10°.

Відступ холодів почнеться з західних регіонів. 22 лютого у Львівській і Закарпатській областях до +4°, у Чернівецькій та Івано-Франківській – до +3°.