В Україну наближається потепління: прогноз погоди на вихідні

22 лютого прийде потепління на територію всієї України

В Україну нарешті прийде потепління на ці вихідні. Вже у суботу температура повітря підніметься у західних областях, а в неділю – у всій країні. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У суботу, 20 лютого, в країні буде сонячно, в Київській області буде сніг, у Житомирській, Миколаївській та Одеській сніг з дощем, а у Вінницькій – дощ.

На заході вдень буде +2+7, а вночі -1-12. У північних областях вдень буде -6-8, а вночі -16-21. У центральних та східних областях передають вдень -2-4, а вночі -11-17. На півдні вдень буде +1+4, а вночі -5-13.

У Києві на суботу передають вдень від 0 до -2, а вночі -13-15. Буде снігопад.





В Україну нарешті прийде потепління на ці вихідні

Різке потепління прийде в Україну в неділю. У всіх регіонах підніметься температура повітря, хоча у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях буде сніг.

Вдень на заході буде +2+7, а вночі -2-8. У північних та центральних областях вдень буде +1+4, а вночі -2-10. На сході вдень буде -1+1, а вночі -5-10. У південних областях вдень буде +1+4, а вночі -1-5.

У Києві у неділю буде тепло, вдень +1+3, а вночі -2-4.

Різке потепління прийде в Україну в неділю

У п’ятницю, 19 лютого, опади покинуть Україну і практично у всіх областях визирне сонце. Мороз трохи пом’якшиться: максимальний «мінус» вночі складе -18°, а вдень -13°. У Києві очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -15°, вдень -10°.

Нагадаємо, вже 24 лютого вночі вдарять морози до -23 градусів. На спад вони підуть після 26 числа і в північні області знову повернуться снігопади. Перший день весни буде холодним і з сильним снігом.