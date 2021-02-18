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    В Україну йде весняне тепло

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    Зима поступово відступатиме вже наступного тижня&nbsp; - В Україну йде весняне тепло
    Зима поступово відступатиме вже наступного тижня 
    Фото з відкритих джерел

    На початку наступного тижня у деяких регіонах очікується до 7° тепла

    Синоптики очікують істотного потепління по всій території України вже на початку наступного тижня. Про це інформує Укргідрометцентр.

    Відступ холодів почнеться з західних регіонів. 22 лютого у Львівській і Закарпатській областях до +4°, у Чернівецькій та Івано-Франківській – до +3°.

    В інших областях Правобережжя, на півдні країни, в Запорізькій області та Криму вдень у понеділок близько нуля, мінлива хмарність.

    У той же час на півночі і сході морози збережуться. 22 лютого в Сумській області температура опуститься до -9°, у Харківській буде до -8°.

    Прогноз погоди на 22 лютого
    Прогноз погоди на 22 лютого

    У вівторок, 23 лютого, буде ще тепліше. У Закарпатській області вдень +5… +7°, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму – +4… +6°.

    Прогноз погоди на 23 лютого
    Прогноз погоди на 23 лютого

    На решті території країни також температура підвищиться. У центральних і північних регіонах удень близько нуля. Нічні холоди збережуться тільки в Харківській (до -5°) і Луганській (до -8°) областях. Опадів у вівторок не очікується.

    У Києві 22 лютого вночі −3… −5°, вдень −1… −3°.

    23 лютого в столиці вночі прогнозують −3… −5°, удень від 1° до 3° тепла.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр час
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