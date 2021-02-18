В Україну йде весняне тепло

На початку наступного тижня у деяких регіонах очікується до 7° тепла

Синоптики очікують істотного потепління по всій території України вже на початку наступного тижня. Про це інформує Укргідрометцентр.

Відступ холодів почнеться з західних регіонів. 22 лютого у Львівській і Закарпатській областях до +4°, у Чернівецькій та Івано-Франківській – до +3°.

В інших областях Правобережжя, на півдні країни, в Запорізькій області та Криму вдень у понеділок близько нуля, мінлива хмарність.

У той же час на півночі і сході морози збережуться. 22 лютого в Сумській області температура опуститься до -9°, у Харківській буде до -8°.

Прогноз погоди на 22 лютого

У вівторок, 23 лютого, буде ще тепліше. У Закарпатській області вдень +5… +7°, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму – +4… +6°.

Прогноз погоди на 23 лютого

На решті території країни також температура підвищиться. У центральних і північних регіонах удень близько нуля. Нічні холоди збережуться тільки в Харківській (до -5°) і Луганській (до -8°) областях. Опадів у вівторок не очікується.

У Києві 22 лютого вночі −3… −5°, вдень −1… −3°.

23 лютого в столиці вночі прогнозують −3… −5°, удень від 1° до 3° тепла.