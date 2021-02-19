Туристів попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах

У високогір'ї Закарпатської та у горах Львівської областей можливе сходження лавин через снігопад

У Карпатах на вихідних, 20-21 лютого, очікуються снігопади. Рятувальники попередили про третій рівень сніголавинної небезпеки. Про це повідомляє пресцентр ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«У зв’язку з снігопадами, 20-21 лютого у високогір'ї Закарпатської та у горах Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)»,– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря складає -12°. Рятувальники з Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста виставили неймовірне фото обсерваторії на горі Піп Іван Чорногірський, яку в народі називають Білий Слон. На світлині видно, що заліплена снігом обсерваторія перетворилася на справжню снігову фортецю.

Як зазначалося, у п’ятницю, 19 лютого, опади покинуть Україну і практично у всіх областях визирне сонце. Мороз трохи пом’якшиться: максимальний «мінус» вночі складе -18°, а вдень -13°. У Києві очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі -15°, вдень -10°.

Відступ холодів почнеться з західних регіонів. 22 лютого у Львівській і Закарпатській областях до +4°, у Чернівецькій та Івано-Франківській – до +3°.

У Техасі близько 325 тисяч домогосподарств, як і раніше, позбавлені електрики, порівняно з 2,7 мільйонами в середу. Крім того, понад 13 мільйонів техасців стикаються з перебоями у водопостачанні. Енергосистема штату залишиться дуже «крихкою» протягом декількох днів. Оскільки холодна погода, яка створила проблеми, збережеться на вихідних.

Американці різко розкритикували роботу енергетичних операторів та керівників штату за тривалі відключення електроенергії у мінусову температуру.