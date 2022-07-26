Морпіхи показали, як б'ють загарбників на Херсонщині (відео)
«Подарунки» успішно доставили до окупантів
Артилеристи 35-ї окремої бригади морської піхоти завдали ударів по позиціях російських загарбників на тимчасово окупованій Херсонщині. Про це повідомила пресслужба бригади у Facebook.
«Подарунки» від української артилерії успішно доставили до окупантів на Херсонському напрямку.
«Воїни-артилеристи з 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського завзято відпрацьовують по ворожих позиціях на Херсонському напрямку. Козацькому роду нема переводу, лине його слава з далечі віків», – йдеться в повідомленні.
До слова, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.