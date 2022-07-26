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  4. Морпіхи показали, як б'ють загарбників на Херсонщині (відео)
рус
    Події в Україні

    Морпіхи показали, як б'ють загарбників на Херсонщині (відео)

    Морпіхи показали, як б'ють загарбників на Херсонщині (відео)
    скрін з відео

    «Подарунки» успішно доставили до окупантів

    Артилеристи 35-ї окремої бригади морської піхоти завдали ударів по позиціях російських загарбників на тимчасово окупованій Херсонщині. Про це повідомила пресслужба бригади у Facebook.

    «Подарунки» від української артилерії успішно доставили до окупантів на Херсонському напрямку.

    «Воїни-артилеристи з 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського завзято відпрацьовують по ворожих позиціях на Херсонському напрямку. Козацькому роду нема переводу, лине його слава з далечі віків», – йдеться в повідомленні.

    До слова, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Морпіхи показали, як б'ють загарбників на Херсонщині (відео)