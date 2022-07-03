Генштаб ЗСУ показав як наші бійці знищують ворога гаубицями М777 (відео)

Гаубиця має два види снарядів – звичайні та реактивні

Генштаб Збройних сил України показав відео роботи гаубиць М777, які по всій лінії фронту інтенсивно знищують ворожі командні пункти та склади з боєприпасами. Відповідне відео опублікувала пресслужба Генштабу ЗСУ.

За словами захисників, причіпна артилерійська установка М777 зі 155-мм калібром має ряд переваг перед радянськими аналогами. Зокрема, вона є набагато мобільнішою. Це дозволяє українським бійцям швидко атакувати ворога.

Також ця гаубиця має два види снарядів – звичайні та реактивні. Обидва типи є на озброєнні ЗСУ. Боєприпаси мають більшу кількість вибухової речовини та є далекобійними.

Зазначимо, гаубиці М777 використовують для знищення передових командних пунктів, складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, скупчень ворожої техніки, артилерійських батарей противника.

Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що ЗСУ отримали на озброєння німецькі гаубиці. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює оборону України.

Раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.

Також стало відомо, що Німеччина і Нідерланди найближчим часом передадуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.