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    Генштаб ЗСУ показав як наші бійці знищують ворога гаубицями М777 (відео)

    Українські захисники розповіли, які переваги має гаубиця М777 - Генштаб ЗСУ показав як наші бійці знищують ворога гаубицями М777 (відео)
    Українські захисники розповіли, які переваги має гаубиця М777
    фото: скріншот відео

    Гаубиця має два види снарядів – звичайні та реактивні

    Генштаб Збройних сил України показав відео роботи гаубиць М777, які по всій лінії фронту інтенсивно знищують ворожі командні пункти та склади з боєприпасами. Відповідне відео опублікувала пресслужба Генштабу ЗСУ.

    За словами захисників, причіпна артилерійська установка М777 зі 155-мм калібром має ряд переваг перед радянськими аналогами. Зокрема, вона є набагато мобільнішою. Це дозволяє українським бійцям швидко атакувати ворога.

    Також ця гаубиця має два види снарядів – звичайні та реактивні. Обидва типи є на озброєнні ЗСУ. Боєприпаси мають більшу кількість вибухової речовини та є далекобійними.

    Зазначимо, гаубиці М777 використовують для знищення передових командних пунктів, складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, скупчень ворожої техніки, артилерійських батарей противника.

    Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що ЗСУ отримали на озброєння німецькі гаубиці. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює оборону України.

    Раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.

    До слова, Україна отримає від Німеччини систему ППО, якої немає навіть у бундесвері.

    Також стало відомо, що Німеччина і Нідерланди найближчим часом передадуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

    Читайте також: Гаубиці Panzerhaubitze 2000: нова зброя ЗСУ у війні проти Росії
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб ЗСУ показав як наші бійці знищують ворога гаубицями М777 (відео)