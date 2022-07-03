Українські спецпризначенці знищують росіян із повітря (відео)

Підрозділами військової контррозвідки СБУ вже знищено 33 одиниці важкої ворожої техніки на $45 млн

Воїни з центру спеціальних операцій «А» та військової контррозвідки СБУ чудово знаються на регулярному скороченні армії окупантів. Відео роботи спец призначенців оприлюднила Служба безпеки України.

«В складі останніх навіть створено спеціальний спецпідрозділ. Інструменти захисників – ударні безпілотники, а команда – справжні профі: військовослужбовці, волонтери та правоохоронці, які з 2014 року боронять Україну від російської орди», – ідеться у повідомленні.

Лише підрозділами військової контррозвідки СБУ вже знищено 33 одиниці важкої ворожої техніки на $45 млн, серед якої: танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 та БМП-2, а також БТР-82.

Також у співпраці з артилеристами ЗСУ співробітники СБУ знищили 16 одиниць військової техніки та 5 артилерійських батарей ворога.

Раніше повідомлялося, що за час російсько-української війни, захисники України знешкодили понад 40 відсотків боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів окупаційних частин лише з Південного військового округу РФ. Їх відновлення потрібно проводити на спеціальних ремонтних підприємствах.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 3 липня, Збройні сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз рашистів в Мелітополі, нанесли більше 30 ударів.

До слова, у Харкові через загрозу ворожого обстрілу рано-вранці оголосили повітряну тривогу. Через кілька хвилин місцеві жителі почали повідомляти про вибухи.