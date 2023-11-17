Морська піхота повідомила хороші новини з Херсонщини

У ході боїв російські окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці

Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку, внаслідок чого вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Про це повідомило командування морської піхоти ВМС ЗСУ.

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Зазначається, що це вдалося «завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони».

«Українські морські піхотинці здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонщини та проводять дії з метою знищення ворога», – йдеться у повідомленні.

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У ході боїв російські окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Зокрема, з початку проведення заходів на лівому березі Дніпра Росія втратила 1216 солдатів вбитими та 2217 – пораненими. Також окупанти втратили техніку:

24 танки;

89 артилерійських систем та мінометів;

135 одиниць різноманітної автомобільної техніки;

48 одиниць бойових броньованих машин, зокрема БТР та БМП;

дев'ять РСЗВ;

14 плавзасобів;

15 одиниць спеціальної техніки;

чотири командні пункти;

29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних.

Окрім того, зведений підрозділ РЕБ морської піхоти нейтралізував 135 FPV дронів та п'ять безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, триває 632-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника.