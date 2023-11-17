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Зрадник України розповів, як ЗСУ захопили казарму росіян

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зрадник України розповів, як ЗСУ захопили казарму росіян
Колаборант Володимир Новіков з 2014 року воює проти України
фото з відкритих джерел

Група українських військових зайшла до розташування підрозділу армії РФ і перебила росіян

Колаборант Володимир Новіков на прізвисько Алабай, який з 2014 року воює проти України, розповів, як група українських військових уночі захопила казарму росіян у Запорізькій області та перебила ледь не всіх, хто там перебував. Про це йдеться у відео журналіста Дениса Казанського.

Новіков записав відео, в якому розповів, що кілька днів тому в Запорізькій області сталася «трагічна» подія. Група українських військових зайшла до розташування підрозділу армії РФ і перебила росіян. Як зазначає Казанський, жоден російський воєнкор про цей випадок не повідомив. Натомість зрадник України підкріпив свої слова відеороликом з місця події.

Під атаку потрапили й військові з Кавказу. «Україна кавказцям нічого поганого не зробила. Тож незрозуміло навіщо вони приїжджають до України, вбивають наших людей і гинуть самі», – каже Денис Казанський.

«Унаслідок застосування безшумної зброї, тобто часові були зняті, противник зайшов до підвального приміщення, закидав гранатами й засипав кулями. Втрати були величезні», – розповів подробиці Володимир Новіков.

Унаслідок неочікуваного сюрпризу від ЗСУ росіян охопив хаос, вони почали стріляти в усі боки, зокрема, влучали по своїх.

«Було велике скупчення людей. У цій плутанині, в темноті, коли стрілянина і рвуться гранати, відбувся хаос, каша, одне одного теж зачепили», – розповідає колаборант.

В інциденті він звинуватив російських командирів, які проявили злочинну недбалість. Саме через них в армії РФ розпочався хаос.

«Я не знаю, з якої причини, чи хронічного ідіотизму, чи безтурботності командира, але не було достатньо грамотно вибудовано охорону», – поскаржився Новіков.

Він також згадав 2014-2015 роки, коли воював на Донбасі. За його словами, українські військові й тоді здійснювали подібні рейди й винищували цілі блокпости бойовиків «ДНР». «Постійно вирізали, викрадали ополченців до полону, чого тільки не було», – каже Алабай.

У 2014 році Новіков був командиром одного з численних проросійських угруповань, яке називалося загоном «Троя». Новіков вступив у конфлікт із іншим угрупованням, внаслідок чого загін «Троя» був зачищений. Сам Володимир Новіков втік до Росії і звідти почав критикувати «рускій мір», який сам допомагав вибудовувати на Донбасі.

У 2022 році він охоче підтримав нову атаку проти України.

Нагадаємо, Захід оцінив втрати російських військ в Україні. Загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення сягають 300-400 тисяч.

Теги: росія війна військові стрілянина втрати

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