ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонської області: аналіз ISW

Українські війська відбили російські атаки поблизу Роботиного та на захід від Вербового

ЗСУ продовжували масштабніші, ніж зазвичай, операції на лівому березі Херсонської області та просунулися поблизу Кринок. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Генеральний штаб України повідомив, що українські сили відбили атаки російських військ поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки та Надії.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не просунулися.

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Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров 16 листопада опублікував кадри, на яких нібито видно, як угруповання чеченського спецназу керує безпілотниками в районі Серебрянського лісу на південний захід від Кремінної.

Українські сили продовжували наступальні операції на південь від Бахмута.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська відбили атаки українських сил поблизу Бахмута та Кліщіївки.

Російські блогери стверджували, що українські та російські сили продовжують бої біля Кліщіївки.

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Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили 24 російські атаки поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Російські блогери стверджували, що війська РФ «метр за метром» наступають від Берхівського водосховища у напрямку Богданівки. Також росіяни стверджували, що російські війська захопили раніше втрачені позиції вздовж залізниці в районі Андріївки та Кліщіївки.

Російські війська продовжили наступальні дії поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 листопада, показують, що російські війська незначно просунулися на північ від Авдіївського коксохімічного заводу.

Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Новокалинового, Авдіївки та на схід від Степового та Первомайського. Російські війська безуспішно атакували на захід і південний захід від Донецька. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

Українські війська продовжили наступ на кордоні Донецько-Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 листопада, показують, як українські сили відбивають російські атаки на захід від Новодонецького.

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Російські сили продовжували атакувати вздовж кордону Донецько-Запорізької області, але не досягли підтверджених успіхів.

Українські війська продовжили наступальні операції в західній частині Запорізькій області та просунулися в районі Роботиного. Російські війська почали штурм українських позицій поблизу Роботиного, але підтверджених успіхів не досягли. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Роботиного та на захід від Вербового.

16 листопада українські війська продовжували масштабніші, ніж зазвичай, операції на лівому березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися поблизу Кринок.

Президент України Володимир Зеленський 16 листопада заявив, що українські війська перехопили ініціативу в Чорноморському районі бойових дій і змушують Росію приховувати свої військові кораблі.