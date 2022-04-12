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    Кримінал

    Дружини рашистів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українок

    Чергове перехоплення СБУ показує моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних - Дружини рашистів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українок
    Чергове перехоплення СБУ показує моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних
    фото з відкритих джерел

    Служба безпеки оприлюднила перехоплену розмову росіян

    Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок. Про це повідомили в Службі безпеки України на підставі перехопленої розмови росіян.

    «Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні», - підкреслили у відомстві.

    «Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там», – говорить росіянка своєму чоловіку-загарбнику.

    Україна документує випадки сексуального насильства щодо цивільних з боку російських військових.

    Раніше СБУ перехопила розмову російської школярки з братом-загарбником, яка каже йому, щоб він швидше повбивав українців.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна жінка зґвалтування окупація #stoprussia
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    Дружини рашистів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українок