Дружини рашистів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українок

Чергове перехоплення СБУ показує моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних

Служба безпеки оприлюднила перехоплену розмову росіян

Дружини російських загарбників закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок. Про це повідомили в Службі безпеки України на підставі перехопленої розмови росіян.

«Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, а й їхніх близьких та рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні», - підкреслили у відомстві.

«Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ниче не говори. Понятно? Главное – предохраняйся там», – говорить росіянка своєму чоловіку-загарбнику.

Україна документує випадки сексуального насильства щодо цивільних з боку російських військових.

Раніше СБУ перехопила розмову російської школярки з братом-загарбником, яка каже йому, щоб він швидше повбивав українців.

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