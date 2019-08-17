МОЗ готове до співпраці з поліцією у справі шахрайства з безкоштовними ліками для онкохворих



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Будь-які зловживання, шахрайства і спекуляції на здоров’ї і житті пацієнтів є неприпустимими – МОЗ

У МОЗ готові до співпраці з правоохоронними органами у справі щодо Національного інституту раку.

Таку позицію пресслужба МОЗ оприлюднила у Facebook у зв’язку з обшуками, які пройшли в медичному закладі увечері напередодні.

«Позиція МОЗ України залишається незмінною: будь-які зловживання, шахрайства і спекуляції на здоров’ї і житті пацієнтів є неприпустимими. Міністерство готове до співпраці, аби винні понесли справедливе покарання і подібна практика не поширювалася в медичних закладах», – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 16 серпня оперативники Управління захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту Нацполіції, слідчі слідчого управління столичної поліції за процесуального керівництва прокуратури міста Києва провели санкціоновані обшуки у службових осіб Національного інституту раку МОЗ України.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання лікарями неправомірної вигоди з громадян, які лікуються від онкологічних захворювань. Крім того, фіксувалися факти вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб Інституту раку.

Зазначається, що суми хабарів за призначення та видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим громадянам, закуплених для інституту за державні кошти, коливалися від трьох до 70 тисяч гривень.

Під час проведення обшуків у службових приміщеннях Національного інституту раку та у помешканнях фігурантів було вилучено документацію, що підтверджує причетність лікарів до протиправної діяльності.