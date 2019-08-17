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    Готель «Токіо Стар» після пожежі: чорні стіни і вода (відео)

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    Пожежа в готелі&nbsp;&laquo;Токіо Стар&raquo; сталася в ніч на 17 серпня - Готель «Токіо Стар» після пожежі: чорні стіни і вода (відео)
    Пожежа в готелі «Токіо Стар» сталася в ніч на 17 серпня

    Відео зсередини готелю, що згорів, зняв один із постояльців

    У мережі з’явилося відео з одеського готелю «Токіо Стар», що згорів у ніч на 17 серпня.

    Відео зняв один з постояльців готелю, якого пустили забрати вцілілі речі.

    У коридорах стіни покриті кіптявою, кругом сліди палаючого вогню і вода, пише«Думская».

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    Також відео з місця трагедії опублікувала поліція.

    Як повідомляв «Главком», у ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. Загинули вісім людей, постраждали 10 осіб. Серед yb[ шестеро людей перебувають у реанімації. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.

    Президент Володимир Зеленський назвав власника готелю Вадима Чорного відповідальним за трагедію.

    Чорний запевняє, що сигналізація в готелі була справною.

    Одеська поліція назвала основні версії пожежі в готелі.

    За даними МВС, під час пожежі в готелі «Токіо Стар» евакуювали 136 людей. Серед евакуйованих було 29 іноземців. В тому числі 14 белорусів, 5 французів, 2 громадянина США, 1 англієць, 2 турки та одна людина зі Сьєрра-Леоне. Всього людей в готелі на початку пожежі було 200 осіб. За інформацією одеських ЗМІ, готель «Токіо Стар» є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.

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