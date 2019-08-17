Затримано «чорних» реєстраторів, які заволоділи держмайном на 1,5 млрд грн



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17 серпня за місцем роботи та проживання фігурантів, а також у судах та за місцем мешкання кількох суддів проведено 30 одночасних обшуків Фото: Прокуратура Києва

Серед затриманих двоє адвокатів та колишній керівник органів юстиції Києва.

Органами прокуратури Києва спільно зі Службою безпеки України за результатами тривалої спецоперації задокументовано та припинено діяльність злочинної групи, члени якої організували схему заволодіння нерухомим майном, що перебувало у державній, комунальній та приватній власності, чим спричинено збитки в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Загалом за результатами спецоперації 7 осіб (серед яких 3 організатори та 4 виконавці) затримані у порядку ст. 208 КПК України. Серед затриманих двоє адвокатів та колишній керівник органів юстиції Києва.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2017-2019 років учасники злочинної групи з використанням підроблених документів та електронних ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заволоділи земельними ділянками, житловими і нежитловими приміщеннями на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

З метою приховання протиправного походження цього майна учасники злочинної організації шляхом подання позовних заяв з використанням завідомо підроблених документів (договорів позики тощо), за сприяння суддів судових органів Донецької та Херсонської областей отримували позитивні рішення у цивільних справах, на підставі яких здійснювали реєстраційні дії відносно нерухомого майна.

Внаслідок таких дій права власності на десятки об’єктів нерухомості переходили до інших фіктивних власників.

17 серпня в межах провадження за місцем роботи та проживання фігурантів, а також у судах та за місцем мешкання кількох суддів, проведено 30 одночасних обшуків.

Слідчі дії проводяться на території Києва, Київської області та Херсона із залученням близько 90 чоловік особового складу. Під час обшуків у фігурантів вилучено підроблені документи, штампи, печатки підприємств та грошові кошти та інші речові докази.

На даний час затриманим підготовлено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України зі встановленими збитками державі та територіальній громаді Києва у розмірі 121 млн грн, фізичній особі у розмірі 21 млн грн.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.