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    Кабмін повідомив, звідки братиме кошти для боротьби з Covid-19

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    На боротьбу коронавірусом кошти ідуть з&nbsp;Фонду боротьби з Covid-19, з Національної служби здоров&rsquo;я України, а також з місцевих бюджетів, - прем'єр - Кабмін повідомив, звідки братиме кошти для боротьби з Covid-19
    На боротьбу коронавірусом кошти ідуть з Фонду боротьби з Covid-19, з Національної служби здоров’я України, а також з місцевих бюджетів, - прем'єр

    Кошти на боротьбу з Covid-19 виділяються з трьох джерел, - Шмигаль

    Кабінет міністрів повідомив, що на боротьбу з коронавірусом кошти виділяються з трьох джерел. Про це йдеться на Урядовому порталі.

    «Кошти на боротьбу з Covid-19 виділяються з трьох джерел фінансування: безпосередньо з Фонду боротьби з Covid-19 та його наслідками, з Національної служби здоров’я України, а також з місцевих бюджетів, які так само допомагають з протиепідемічними заходами», – вказано у повідомленні.

    За словами Шмигаля, станом на 5 листопада Національна служба здоров'я профінансувала «коронавірусний пакет» для лікарень на 7,3 мільярда гривень.

    Також фінансування потреб медицини відбувається безпосередньо з Фонду боротьби з Covid-19 та його наслідками.

    «У сфері охорони здоров’я –  це 16,3 мільярда гривень. Безпосередньо профільному міністерству виділено 14,4 мільярда гривень», –  заявив глава Кабміну.

    За словами прем'єр-міністра:

    • 6,5 млрд гривень були спрямовані для підвищення надбавок і доплат до заробітної плати медикам, які борються з коронавірусом;
    • 4,7 млрд – для закупівлі обладнання у приймальні відділення опорних закладів охорони здоров’я; 2,7 млрд грн – на заходи із запобігання спалахів епідемій,
    • 1,7 млрд грн – на будівництво, реконструкцію та ремонт приймальних відділень та ще 0,6 млрд грн – на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я.

    Нагадаємо, 6 листопада уряд презентував результати аудиту держави: основні показники.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу підтвердили 9 721 новий випадок коронавіруса. Також за останню добу зафіксовано 201 летальний випадок. Також протягом доби одужало – 10 762 особи. Загалом в Україні від початку епідемії зафіксовано 440 188 випадків зараження коронавірусом та 8125 летальних випадків, одужали 195 544 особи. 

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