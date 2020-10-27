«Коронавірусний» фонд спочатку створювався для будівництва доріг – Укравтодор



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«Нафтогаз» перерахував 27-28 млрд. В бюджет України, їх помістили у фонд, звідки нам сумарно видали 35 млрд. грн, - гла

Спочатку це був окремий фонд для будівництва доріг і тому половина грошей з нього пішла на дороги, - Кубрак

В Україні 65-мільйонний Фонд боротьби з Covid-19 отримав своє ім'я випадково, що стало «комунікаційним промахом». Спочатку це був окремий фонд для будівництва доріг і тому половина грошей з нього пішла на дороги. Про це заявив глава «Укравтодору» Олександр Кубрак, повідомляє Бабель .

«У нас не планується мінятися .... Планувалось, що 35 мільйонів ми отримали з боку, який виплатив« Газпром »у вигляді штрафів. Колі проводили сектор бюджету, створили спецфонд, який знайшов назву Ковид-фондом. Насправді «Нафтогаз» перерахував 27-28 мільйонів у бюджеті України, їх помістили у фонд, звівши нам сумарно видали 35 мільйонів. грн. Я думаю, це наш комунікаційний промах, який спеціалізується на формуванні як Covid-фонд », - сказав Кубрак.

Ми можемо, голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, з Фонду боротьби з коронавірусом жодної гривні не пішло на закупівлі апаратів для штучної вентиляції легенди. Встановлення для українських лікарів закуповували гроші меценатів та держорганів, які фінансували відомчі лікарні.

Також повідомляється, що грошовий фонд пішов на зарплату медиків, пенсії та допомогу з безробіття.

Мінфін зазначив, що ознаменував з актуальною інформацією щодо використання за допомогою Фонду можна отримати посилання .

Як повідомлялося, всі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомами . Більша частина послуг з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов'язані з пандемією потреби.

Кабінет міністрів розповсюджував аудит Фонду боротьби з Covid-19 та перевіряв, як і на що були витрачені кошти.