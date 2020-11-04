Фонд держмайна знаходиться під тиском – Сенниченко

Народний депутат Андрій Холодов бомбардує Фонд запитами і вигадує «злочини»

Фонд державного майна знаходиться під тиском і це не навчальна тривога. Про це у Facebook написав голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко.

За словами голови Фонду, відношення народного депутата Андрія Холодова до Фонду державного майна завжди було трепетним.

«Перші прояви ми почали помічати у квітні цього року, коли по 3-6 разів на місяць до Фонду стали надходити запити від самого Холодова, а також від народного депутата Олександра Юрченка, який вирішив і собі урвати «шматок пирога» від цієї комунікації. Невмотивовані звинувачення Фонду у вигаданих порушеннях та з вимогами надати роз’яснення щодо них, викладені у 15 депутатських запитах від Холодова та ще двох від Юрченка, елегантно балансували на грані формальності та безглуздя», – вважає Сенниченко.

Голова Фонду каже, що згідно з законодавством, на запити потрібно давати відповіді і це забирає десятки годин роботи.

«Тобто, час, який експерти Фонду мають витрачати на роботу на благо держави, вони мусять витрачати на обслуговування допитливості панів Холодова та Юрченка або ж хтозна яких ще їхніх інтересів. Таким чином, грошова вартість відповідей на ці запити перевищує будь-яку розумну межу», – каже Сенниченко.

Голова Фонду стверджує, що вищеназвані народні депутати ще й вигадують «злочини» для Фонду.

«Їх, щоправда, ніхто не бачив і не бачить, і доказів нема, і навіть самого складу злочину нема – а справи проти Фонду у Єдиному реєстрі досудових розслідувань є. Пан Холодов на пару з паном Юрченком знайшли шлях: доводиться подавати до суду і на підставі судового рішення примушувати НАБУ реєструвати кримінальні провадження в ЄРДР», – наголосив Сенниченко.

Голова Фонду наголошує, що атака народного депутата Холодова та пов’язаних з ним осіб на приватизаційну реформу викликає у мене неабияке занепокоєння.

«Розповсюдження ними неправдивої інформації про діяльність Фонду та прямий тиск на нього в судовій, бюрократичній та медійній площинах – великий удар по інвестиційному іміджу України», – зауважує Сенниченко.

Голова Фонду наводить приклад з приватизацією готелю «Дніпро».

«Пан Холодов трубить на всі сторони, що приватизація «Дніпра» була незаконною, бо гроші за нього дали якісь не такі. Інформую: перевірка походження грошей, за які купили готель, в жодному разі не є справою Фонду держмайна, поки існує фінмоніторинг та правоохоронні органи. Але Фонд доклав всіх зусиль та скерував десятки листів до компетентних органів, щоб всі операції було сумлінно перевірено», – наголосив Сенниченко і додав, що «наразі на шляху війни з державними інтересами нардеп Холодов ще жодного разу не домігся успіху».

Як повідомлялося, Рахункова падата оприлюднила звіт про господарський безлад у Фонді держмайна.