«Коронавірусний» фонд спустошується: Мінфін звітує, куди пішли гроші



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Кошти з Фонду боротьби з Covid-19 розподіляються на різні сфери

Вже витрачено понад третину коштів фонду

Станом на 11 вересня з Фонду боротьби з Covid-19 витрачено 22,9 млрд грн із 66 млрд грн. Це 35% від загальної суми.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Мінфін розповів, куди пішли кошти:

на охорону здоров’я використано 2,3 млрд грн з 16,3 млрд грн або 14,2%,

на соціальний захист – 9,1 млрд грн з 10,6 млрд або 86%,

на забезпечення правопорядку – 2,4 млрд грн з 2,5 млрд або 95%,

на освіту (на повернення коштів за пробне ЗНО) витрачено 52,5 млн грн або 100% виділених коштів,

на будівництво і ремонт доріг використано 9,1 млрд з 35 млрд грн або 26%,

на сферу культури виділено 1 млрд грн, які поки не використані,

на відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, виділено 524,2 млн грн, які ще не використані.

за напрямами спрямування коштів на грошову допомогу громадянам, а саме на допомогу дітям-підприємців (ФОП) на спрощеній системі оподаткування, виділено 1,1 млрд грн, з яких використано 810,3 млн грн або 73,2%,

на доплати працівникам з ліквідації Covid-19 виділено 8,6 млрд грн, з яких використано 2,5 млрд або 29%,

на заходи для запобігання спалахів Covid-19 передбачено 46,1 млрд грн, з яких використано 11,3 млрд грн або 24,5%,

на соціальну підтримку передбачено 9,4 млрд грн, з яких використано 8,2 млрд грн або 87,2%.

Мінфін зазначив, що ознайомитись з актуальною інформацією щодо використання коштів Фонду можна за посиланням.

Як повідомлялося, усі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина коштів з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов’язані з пандемією потреби.

Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 і перевірити, як і на що були витрачені кошти.