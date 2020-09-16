  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Коронавірусний» фонд спустошується: Мінфін звітує, куди пішли гроші

    • Розсилка
    Кошти&nbsp;<span lang="UK">з Фонду боротьби з Covid-19 розподіляються на різні сфери</span> - «Коронавірусний» фонд спустошується: Мінфін звітує, куди пішли гроші
    Кошти з Фонду боротьби з Covid-19 розподіляються на різні сфери

    Вже витрачено понад третину коштів фонду

    Станом на 11 вересня з Фонду боротьби з Covid-19 витрачено 22,9 млрд грн із 66 млрд грн. Це 35% від загальної суми.

    Про це повідомляє Міністерство фінансів України. 

    Мінфін розповів, куди пішли кошти:

    • на охорону здоров’я використано 2,3 млрд грн з 16,3 млрд грн або 14,2%,
    • на соціальний захист – 9,1 млрд грн з 10,6 млрд або 86%,
    • на забезпечення правопорядку – 2,4 млрд грн з 2,5 млрд або 95%,
    • на освіту (на повернення коштів за пробне ЗНО) витрачено 52,5 млн грн або 100% виділених коштів,
    • на будівництво і ремонт доріг використано 9,1 млрд з 35 млрд грн або 26%,
    • на сферу культури виділено 1 млрд грн, які поки не використані,
    • на відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, виділено 524,2 млн грн, які ще не використані.
    • за напрямами спрямування коштів на грошову допомогу громадянам, а саме на допомогу дітям-підприємців (ФОП) на спрощеній системі оподаткування, виділено 1,1 млрд грн, з яких використано 810,3 млн грн або 73,2%,
    • на доплати працівникам з ліквідації Covid-19 виділено 8,6 млрд грн, з яких використано 2,5 млрд або 29%,
    • на заходи для запобігання спалахів Covid-19 передбачено 46,1 млрд грн, з яких використано 11,3 млрд грн або 24,5%,
    • на соціальну підтримку передбачено 9,4 млрд грн, з яких використано 8,2 млрд грн або 87,2%.

    Мінфін зазначив, що ознайомитись з актуальною інформацією щодо використання коштів Фонду можна за посиланням.

    Як повідомлялося, усі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина коштів з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов’язані з пандемією потреби. 

    Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 і перевірити, як і на що були витрачені кошти.  

    Мінфін гроші аудит коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies