«Коронавірусний» фонд спустошується: Мінфін звітує, куди пішли гроші
Вже витрачено понад третину коштів фонду
Станом на 11 вересня з Фонду боротьби з Covid-19 витрачено 22,9 млрд грн із 66 млрд грн. Це 35% від загальної суми.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Мінфін розповів, куди пішли кошти:
- на охорону здоров’я використано 2,3 млрд грн з 16,3 млрд грн або 14,2%,
- на соціальний захист – 9,1 млрд грн з 10,6 млрд або 86%,
- на забезпечення правопорядку – 2,4 млрд грн з 2,5 млрд або 95%,
- на освіту (на повернення коштів за пробне ЗНО) витрачено 52,5 млн грн або 100% виділених коштів,
- на будівництво і ремонт доріг використано 9,1 млрд з 35 млрд грн або 26%,
- на сферу культури виділено 1 млрд грн, які поки не використані,
- на відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, виділено 524,2 млн грн, які ще не використані.
- за напрямами спрямування коштів на грошову допомогу громадянам, а саме на допомогу дітям-підприємців (ФОП) на спрощеній системі оподаткування, виділено 1,1 млрд грн, з яких використано 810,3 млн грн або 73,2%,
- на доплати працівникам з ліквідації Covid-19 виділено 8,6 млрд грн, з яких використано 2,5 млрд або 29%,
- на заходи для запобігання спалахів Covid-19 передбачено 46,1 млрд грн, з яких використано 11,3 млрд грн або 24,5%,
- на соціальну підтримку передбачено 9,4 млрд грн, з яких використано 8,2 млрд грн або 87,2%.
Мінфін зазначив, що ознайомитись з актуальною інформацією щодо використання коштів Фонду можна за посиланням.
Як повідомлялося, усі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина коштів з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов’язані з пандемією потреби.
Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 і перевірити, як і на що були витрачені кошти.