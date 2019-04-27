МВС: 21 тисяча правоохоронців забезпечуватиме безпеку на Великдень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 27 квітня Нацполіції переходить на посилений варіант несення служби

До забезпечення публічної безпеки планують залучити близько 21 тисячі правоохоронців, з яких 20 тисяч – поліцейські

Безпеку в Україні на Великдень гарантуватимуть близько 21 тисячі правоохоронців. Про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, інформує прес-служба МВС.

«У рамках відзначення Великодня правоохоронці очікують проведення релігійних відправ у понад 16 тисячах релігійних споруд. Відтак, очікується участь у цих заходах близько восьми мільйонів вірян. До забезпечення публічної безпеки планують залучити близько 21 тисячі правоохоронців, з яких 20 тисяч – поліцейські», - йдеться у повідомленні.

За словами Фацевича, з 27 квітня на період відзначення Великодня, травневих свят і поминальних днів підрозділи Нацполіції переходять на посилений варіант несення служби. Органи поліції мають забезпечити обстеження релігійних споруд. Патрулі також нестимуть службу поблизу місць відпочинку громадян, особливо біля лісопаркових зон, аби не допустити пожеж.

Крім того, поліцейські забезпечуватимуть безпеку на автошляхах у зв’язку зі збільшенням транспортного потоку. З цією метою у період з 6 по 12 травня у державі пройдуть профілактичні заходи під назвою «Тиждень безпеки дорожнього руху». Вже проводиться аналіз ситуації на автошляхах, виявлення найбільш аварійних ділянок, а також зосереджено на їх патрулювання близько 500 нарядів поліції.

«Питання безпеки під час свят, поминальних днів, протипожежної безпеки, а також безпеки на автошляхах – візьміть на особистий контроль. Поліція має зробити все, щоб убезпечити життя і здоров'я людей», – наголосив Фацевич.

Нагадаємо, українські церкви перед Великоднем обстежать вибухотехніки.