Захоплення моряків: Україна передає докази проти Росії до Міжнародного морського трибуналу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські моряки із захоплених суден провели у полоні РФ 9 місяців

«Ми не прагнемо помсти, ми прагнемо справедливості», – Кулеба

Україна передає Міжнародному трибуналу ООН меморандум із доказовими матеріалами у процесі проти РФ. Українська сторона надає факти, зображення, докази і юридичну позицію.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу.

«Сьогодні ми передаємо нашу позицію на розгляд Арбітражного трибуналу. Це документ під назвою Memorial Ukraine. Факти, зображення, докази, юридична позиція – все тут, системно, якісно», - заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна не прагне помсти, а прагне справедливості. «Ми цієї справедливості будемо добиватися всіма доступними для нас засобами. Росія має відповісти за порушення конвенції ООН з морського права, за утримання протягом дев’яти місяців у російській тюрмі українських моряків і за утримання протягом 11 місяців українських кораблів», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін сказав, що Україна завершує підготовку меморандуму для Арбітражного трибуналу щодо захоплення Росією моряків і кораблів у Керченській протоці в 2018 році.

25 листопада 2018 року корабельна група ВМС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. В міжнародних водах в районі Керченської протоки прикордонна корабельна група Російської Федерації у складі кораблів, винищувачів та вертольотів здійснила напад на українські кораблі та, застосувавши зброю, захопила в полон 24 членів екіпажів, троє з них зазнали поранення.

Українські моряки – екіпажі захоплених суден провели у полоні 10 місяців. У травні 2019-го Міжнародний трибунал з Морського права постановив, що Російська Федерація повинна негайно звільнити українських моряків і повернути захоплені катери та буксир.

У вересні 2019 року Росія передала Україні військовополонених моряків, а кораблі повернула через місяць, 18 листопада 2019 року, у розбитому та розкраденому стані. 20 листопада вони прибули в Очаків і стали на ремонт тільки після проведення слідчих дій та балістичної експертизи.