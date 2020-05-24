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    Суспільство

    У МЗС повідомили, що українських моряків звільнили з піратського полону в Гвінейській затоці

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    Наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому, - міністр - У МЗС повідомили, що українських моряків звільнили з піратського полону в Гвінейській затоці
    Наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому, - міністр

    Українці були звільненні спільними зусиллями українських дипломатів та компанії-судовласника, - Кулеба

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про звільнення з піратського полону сімох громадян України, захоплених у Гвінейській затоці 22 березня. Про це міністр написав на своїй сторінці у Twitter.

    За словами Кулеби, українці були звільненні спільними зусиллями українських дипломатів та компанії-судовласника.

    «Я радий нарешті повідомити: наші моряки вже на волі, у безпеці, і скоро відправляться додому», - написав міністр.

    Нагадаємо, що біля берегів Беніну пірати напали на судно Tommi Ritscher та захопили в полон екіпаж, серед яких був громадянин України.

    Також повідомлялося, що Україна та Лівія обговорили питання звільнення з лівійських в'язниць 18 українських моряків.

    Крім того, 20 лютого поблизу берегів Нігерії пірати захопили судно «Alpine Penelope» з українцем на борту.

    До відома, Україна передає докази проти Росії до Міжнародного морського трибуналу через захоплення наших моряків. 25 листопада 2018 року корабельна група ВМС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. В міжнародних водах в районі Керченської протоки прикордонна корабельна група Російської Федерації у складі кораблів, винищувачів та вертольотів здійснила напад на українські кораблі та, застосувавши зброю, захопила в полон 24 членів екіпажів, троє з них зазнали поранення.

    Українські моряки – екіпажі захоплених суден провели у полоні 10 місяців.

     

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