На базі рашистів у Новій Каховці пролунали вибухи (відео)

Після вибуху виникла пожежа

У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині на базі окупантів пролунала серія вибухів. Над містом здійнявся стовп чорного диму. Про це повідомив спікер Одеської ОВВА Сергія Братчука на телемарафоні.

«Є подробиці, я зв'язуюся зі своїми побратимами... Це база окупантів в Новій Каховці, там йде детонація, хлопці кажуть, що сильно розгорілося. Рух опору Півдня України і Збройні сили не сплять, звичайно. Ми чекаємо офіційного підтвердження, але палає там добряче», – зазначив він.

Про вибухи та чорний дим також повідомляють місцеві телеграм-канали.

Нагадаємо, 21 серпня у Новій Каховці пролунало 15 вибухів. Також сьогодні Збройні сили України знову поцілили по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні. Захисники влучили в колону автомобілів рашистської армії з боєприпасами.