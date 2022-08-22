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На базі рашистів у Новій Каховці пролунали вибухи (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На базі рашистів у Новій Каховці пролунали вибухи (відео)
У Новій Каховці вдруге за добу лунають вибухи
фото скріншот відео

Після вибуху виникла пожежа

У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині на базі окупантів пролунала серія вибухів. Над містом здійнявся стовп чорного диму. Про це повідомив спікер Одеської ОВВА Сергія Братчука на телемарафоні.

«Є подробиці, я зв'язуюся зі своїми побратимами... Це база окупантів в Новій Каховці, там йде детонація, хлопці кажуть, що сильно розгорілося. Рух опору Півдня України і Збройні сили не сплять, звичайно. Ми чекаємо офіційного підтвердження, але палає там добряче», – зазначив він.

Про вибухи та чорний дим також повідомляють місцеві телеграм-канали.

Нагадаємо, 21 серпня у Новій Каховці пролунало 15 вибухів. Також сьогодні Збройні сили України знову поцілили по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні. Захисники влучили в колону автомобілів рашистської армії з боєприпасами.

Теги: Херсонщина війна окупанти

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