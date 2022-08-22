Феєричне влучання: Хлань повідомив деталі удару по Антонівському мосту

Удар був настільки потужним, що здетонували боєприпаси в російських військових КамАЗах

Сьогодні Збройні сили України знову поцілили по Антонівському мосту в тимчасово окупованому Херсоні. Захисники влучили в колону автомобілів рашистської армії з боєприпасами. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Очевидці чули гучні вибухи. «ЗСУ не просто влучили в міст, а зробили це саме в той момент, коли по ньому рухалася колона російських автомобілів з боєприпасами. Люди телефонують, кажуть, що такого ще не пам'ятають», – зазначив він.

За його словами, удар був настільки потужним, що здетонували боєприпаси в російських військових КамАЗах, в результаті чого були пошкоджені бетонні конструкції. Він також зазначив, що як кажуть свідки, міст нібито остаточно розвалився.

Антонівський міст – це шляхопровід, який пов'язує тимчасово окупований Херсон з лівим берегом Дніпра. Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо. Загальна протяжність Антонівського мосту складає 1366 м, загальна ширина – 25 м, ширина проїзної частини – 20,5 м.

Як раніше повідомлялося, українські бійці нанесли черговий удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Востаннє Збройні Сили України били по Антонівському мосту в Херсонській області у ніч на 14 серпня.