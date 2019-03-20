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    Події в Україні

    На Буковині мікроавтобус злетів у кювет, є загибла та постраждалі

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    Автомобіль рухався у напрямку Чернівці-Хотин - На Буковині мікроавтобус злетів у кювет, є загибла та постраждалі
    Автомобіль рухався у напрямку Чернівці-Хотин
    Фото: Нацполіція

    39-річна мешканка Чернівців не впоралася з керуванням і допустила з'їзд в кювет. Жінка загинула

    В результаті ДТП між селами Рідківці та Топорівці у Чернівецькій області одна людина загинула і троє поранені.

    Про це ввечері 19 березня повідомляє прес-служба Нацполіції.

    «Автомобіль рухався у напрямку Чернівці-Хотин, проте 39-річна мешканка Чернівців не впоралася з керуванням і допустила з'їзд в кювет», - йдеться в повідомленні.

    В результаті отриманих травм, несумісних з життям, водій загинув. Разом з нею в автомобілі знаходилося троє пасажирів, які отримали травми різного ступеня тяжкості. Одного після огляду лікарів відпустили додому.

    Нагадаємо, 19 березня автомобіль Hummer перекинув пасажирський автобус у Запоріжжі, в результаті чого госпіталізували пасажира.

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