На Буковині мікроавтобус злетів у кювет, є загибла та постраждалі
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39-річна мешканка Чернівців не впоралася з керуванням і допустила з'їзд в кювет. Жінка загинула
В результаті ДТП між селами Рідківці та Топорівці у Чернівецькій області одна людина загинула і троє поранені.
Про це ввечері 19 березня повідомляє прес-служба Нацполіції.
«Автомобіль рухався у напрямку Чернівці-Хотин, проте 39-річна мешканка Чернівців не впоралася з керуванням і допустила з'їзд в кювет», - йдеться в повідомленні.
В результаті отриманих травм, несумісних з життям, водій загинув. Разом з нею в автомобілі знаходилося троє пасажирів, які отримали травми різного ступеня тяжкості. Одного після огляду лікарів відпустили додому.
Нагадаємо, 19 березня автомобіль Hummer перекинув пасажирський автобус у Запоріжжі, в результаті чого госпіталізували пасажира.