На Буковині мікроавтобус злетів у кювет, є загибла та постраждалі



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Автомобіль рухався у напрямку Чернівці-Хотин Фото: Нацполіція

39-річна мешканка Чернівців не впоралася з керуванням і допустила з'їзд в кювет. Жінка загинула

В результаті ДТП між селами Рідківці та Топорівці у Чернівецькій області одна людина загинула і троє поранені.

Про це ввечері 19 березня повідомляє прес-служба Нацполіції.

«Автомобіль рухався у напрямку Чернівці-Хотин, проте 39-річна мешканка Чернівців не впоралася з керуванням і допустила з'їзд в кювет», - йдеться в повідомленні.

В результаті отриманих травм, несумісних з життям, водій загинув. Разом з нею в автомобілі знаходилося троє пасажирів, які отримали травми різного ступеня тяжкості. Одного після огляду лікарів відпустили додому.

Нагадаємо, 19 березня автомобіль Hummer перекинув пасажирський автобус у Запоріжжі, в результаті чого госпіталізували пасажира.