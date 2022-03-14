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    Події в Україні

    Ситуація на фронті станом на вечір 19-ї доби війни: окупанти переходять до оборони

    Окупаційні війська несуть втрати техніки та особового складу - Ситуація на фронті станом на вечір 19-ї доби війни: окупанти переходять до оборони
    Окупаційні війська несуть втрати техніки та особового складу
    фото: Генштаб ЗСУ

    Окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України

    Отримуючи відсіч і несучи втрати, окупаційні війська все частіше змушені переходити до оборони та здаватися у полон українським захисникам. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на вечір 14 березня, 19-ї доби війни.

    На більшості напрямків при спробі просунутись вперед противник зіштовхується з опором Збройних сил України та громадянським супротивом місцевого населення.

    «Не маючи значних успіхів, ворог продовжує нанесенням ракетно-бомбових ударів авіацією, знищуючи об’єкти військової та цивільної інфраструктури України. Застосовує боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по житлових районах великих міст, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права», - йдеться у зведенні Генштабу.

    Враховуючи поточну ситуацію, загарбники посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами збройних сил Республіки Білорусь.

    Окупанти роблять спроби оволодіти населеними пунктами в районі міста Ізюм.

    Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

    «Збройні сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони, демонструючи масові приклади героїзму, відваги та високого професіоналізму, успішно знищують війська противника», - зазначає Генштаб ЗСУ.

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    Теги: Росія окупанти ЗСУ війна Генштаб
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    Ситуація на фронті станом на вечір 19-ї доби війни: окупанти переходять до оборони