Ситуація на фронті станом на вечір 19-ї доби війни: окупанти переходять до оборони

Окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України

Отримуючи відсіч і несучи втрати, окупаційні війська все частіше змушені переходити до оборони та здаватися у полон українським захисникам. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на вечір 14 березня, 19-ї доби війни.

На більшості напрямків при спробі просунутись вперед противник зіштовхується з опором Збройних сил України та громадянським супротивом місцевого населення.

«Не маючи значних успіхів, ворог продовжує нанесенням ракетно-бомбових ударів авіацією, знищуючи об’єкти військової та цивільної інфраструктури України. Застосовує боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по житлових районах великих міст, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права», - йдеться у зведенні Генштабу.

Враховуючи поточну ситуацію, загарбники посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами збройних сил Республіки Білорусь.

Окупанти роблять спроби оволодіти населеними пунктами в районі міста Ізюм.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

«Збройні сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони, демонструючи масові приклади героїзму, відваги та високого професіоналізму, успішно знищують війська противника», - зазначає Генштаб ЗСУ.