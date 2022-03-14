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    Події в Україні

    Кадирівці планували захопити дитячий будинок – МВС

    Глава Чечні Рамзан Кадиров перебував у Гостомелі - Кадирівці планували захопити дитячий будинок – МВС
    Глава Чечні Рамзан Кадиров перебував у Гостомелі

    Кадирівці знімали відео в одному з дитячих будинків на Київщині, звідки дітей раніше евакуювали

    Українські правоохоронці підозрюють, що бойовики глави Чечні Рамзана Кадирова планували захопити дитячий будинок. Про це сьогодні під час брифінгу в Ukraine Media Centre Kyiv сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

    «Я не маю повноважень коментувати чи знаходиться Кадиров на території України, однак МВС проаналізувало відео, яке виклав в мережу лідер чеченських бойовиків. Прийшли до висновку, що кадирівці планували захопити мешканців дитячого будинку у заручники, а потім шантажувати Україну і весь світ. Саме в одному з дитячих будинків Київської області вони і знімали своє відео. На щастя, дітей раніше евакуювали», – сказав Денисенко.

    Радник очільника МВС України також зазначив, що мета відео Кадирова – показати, що він воює разом зі своїми бойовиками, щоб відбілити репутацію його підрозділів, яких використовують лише як загороджувальні загони.

    Раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович попередив: якщо голова Чечні Рамзан Кадиров прибув під Київ, його буде знищено.

    Кадиров прокоментував інформацію про своє можливе місцезнаходження в Україні та розповів про те, де знаходиться.

    За голову Кадирова дають винагороду у вигляді будинку та 40 соток під Києвом

    Раніше українська розвідка повідомила, що «кадирівці» розстрілюють російських поранених військових, щоб не займатися їх евакуацією.

    Крім цього, однокурсник Путіна, колишній радянський розвідник, майор КДБ Юрій Швець заявляв, що Рамзан Кадиров близький до оголошення війни Москві. Адже його елітні підрозділи потрапили у пастку, намагаючись вбити Зеленського.

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    Теги: Росія МВС діти війна Рамзан Кадиров Київщина заручники Вадим Денисенко #stoprussia
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    Кадирівці планували захопити дитячий будинок – МВС