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    Події в Україні

    Військові забрали у ворога радіолокаційну станцію і вузол зв'язку

    Воїни Бойового Братерства України захопили ворожу радіолокаційну станцію - Військові забрали у ворога радіолокаційну станцію і вузол зв'язку
    Воїни Бойового Братерства України захопили ворожу радіолокаційну станцію
    фото: Сухопутні війська ЗС України

    Тепер будемо бачити небо і землю і відслідковувати ворога на відстані у 150 км, – ідеться в повідомленні

    Українські захисники забрали у російських агресорів і повернули до Збройних сил України радіолокаційну станцію та вузол зв'язку. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

    «Чудовий подарунок до Дня українського добровольця. Сьогодні зранку підрозділ Бойове братерство України Територіальної оборони ЗС України відібрав у російських окупантів і повернув до Збройних сил України радіолокаційну станцію та вузол зв'язку. Тепер будемо бачити небо і землю і відслідковувати ворога на відстані у 150 км», – ідеться в повідомленні.

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    Військові забрали у ворога радіолокаційну станцію і вузол зв'язку
    Військові забрали у ворога радіолокаційну станцію і вузол зв'язку
    Військові забрали у ворога радіолокаційну станцію і вузол зв'язку

    Бойові втрати російських військ з 24 лютого по 14 березня орієнтовно становлять понад 12 тисяч осіб.

    За даними Генерального штабу ЗСУ, також ворог втратив танків ‒ 389, бойових броньованих машин ‒ 1249, артилерійських систем – 150, РСЗВ – 64, засобів ППО – 34, літаків – 77, гелікоптерів – 90, автомобільної техніки – 617, кораблів /катерів – 3, цистерн з ПММ – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8.

    Теги: Росія ЗСУ війна військові військова техніка
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    Військові забрали у ворога радіолокаційну станцію і вузол зв'язку