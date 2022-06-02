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    Новини

    Із Київського моря військові дістали уламки російського гвинтокрила

    Гелікоптер окупантів хотів прорватись у столицю, а пішов на дно Київського моря - Із Київського моря військові дістали уламки російського гвинтокрила
    Гелікоптер окупантів хотів прорватись у столицю, а пішов на дно Київського моря
    фото: t.me/ok_pivnich1

    Російський гвинтокрил наші бійці приземлили ще на початку повномасштабного вторгнення

    Із дна Київського моря підняли уламки російського військового гвинтокрила, збитого ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє оперативне командування «Північ» у Телеграмі.

    «Хотів прорватись у столицю – пішов на дно Київського моря. Один з російських гвинтокрилів, який приземлили наші бійці ще на початку повномасштабного вторгнення, підняли із дна водосховища», – ідеться в повідомленні.

    В ОК «Північ» підкреслили, що «залишки підсохли на сонці, і тепер добре видно «усю міць другої армії світу».

    Як повідомлялося, окупанти почали задіювати в Україні безпілотники рятувальних служб. До слова, США планують надати Україні безпілотники, здатні переносити вісім ракет.

    До слова, триває 99-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина військові Україна окупація #stoprussia
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    Із Київського моря військові дістали уламки російського гвинтокрила