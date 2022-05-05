Із Київського моря прикордонники виловили російського «крокодила» (фото, відео)

Вертоліт окупантів збили ЗСУ

У Київській області прикордонники та військові ЗСУ дістали з Київського водосховища на сушу бойовий вертоліт окупантів. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

«На Київщині прикордонники Житомирського загону спільно із побратимами зі Збройних Сил України виловили «крокодила». Так рашисти називають один зі своїх бойових вертольотів. Захисники України вміло трансформували його у підводний човен та відправили за курсом російського воєнного корабля», – йдеться повідомленні.

Днями підрозділ ЗСУ підважив затонулий вертоліт на буях, а прикордонники підняли його на сушу.

У ДПСУ зазначили, що «прикордонники продовжують очищати Україну від рашистського сміття – як біологічного походження, так і від металобрухту».

Нагадаємо, напередодні військові збили російський безпілотник «Форпост» вартістю $7 млн.

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