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    Події в Україні

    ЗСУ відбили штурм рашистів на кількох напрямках, – Генштаб

    Бійці ЗСУ завдали ворогу втрат неподалік Вершини та Берестового - ЗСУ відбили штурм рашистів на кількох напрямках, – Генштаб
    Бійці ЗСУ завдали ворогу втрат неподалік Вершини та Берестового
    фото ілюстративне

    Окупанти знову безуспішно штурмували Богородичне

    Українські бійці продовжують захищати території України та нищити окупантів. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

    Наші воїни звели нанівець усі потуги ворога просунутись в напрямку Соснівки. Штурм відбито, а окупанти відійшли на раніше зайняті позиції.

    Окупанти знову безуспішно штурмували Богородичне, намагаючись повністю його захопити. Наші воїни жорстко придушили цю чергову спробу.

    Крім того, ворог здійснив невдалі спроби штурмових дій в напрямках Григорівки та Верхньокамʼянського.

    Воїни ЗСУ також завдали ворогу втрат, коли той намагався покращити тактичне положення неподалік Вершини та Берестового. Противник у паніці відійшов.

    Раніше повідомлялося, що на сході Ураїни противник намагається встановити повний контроль над територією Луганської області.

    Нагадаємо, триває 134 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ відбили штурм рашистів на кількох напрямках, – Генштаб