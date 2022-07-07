ЗСУ відбили штурм рашистів на кількох напрямках, – Генштаб

Окупанти знову безуспішно штурмували Богородичне

Українські бійці продовжують захищати території України та нищити окупантів. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Наші воїни звели нанівець усі потуги ворога просунутись в напрямку Соснівки. Штурм відбито, а окупанти відійшли на раніше зайняті позиції.

Окупанти знову безуспішно штурмували Богородичне, намагаючись повністю його захопити. Наші воїни жорстко придушили цю чергову спробу.

Крім того, ворог здійснив невдалі спроби штурмових дій в напрямках Григорівки та Верхньокамʼянського.

Воїни ЗСУ також завдали ворогу втрат, коли той намагався покращити тактичне положення неподалік Вершини та Берестового. Противник у паніці відійшов.

Раніше повідомлялося, що на сході Ураїни противник намагається встановити повний контроль над територією Луганської області.

Нагадаємо, триває 134 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.