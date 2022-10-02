На Сумщині на ворожій міні підірвалось авто: є загиблий і поранені

В Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язківців

Охтирський район залишається одним із найбільш замінованих на Сумщині

В Охтирському районі на Сумщині підірвався на ворожій міні автомобіль зв'язківців, внаслідок чого водій загинув і троє працівників зазнали поранень. Про це повідомив у Телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«2 жовтня о 8:45 в Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язківців АТ «Укртелеком». Віз з'їхав на узбіччя дороги біля телевежі», – поінформував він.

За даними Живицького, в автомобілі було 4 людей, троє із них в лікарні. Один, який був водієм, загинув на місці від отриманих травм.

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На місці працюють правоохоронці, обставини події з'ясовуються.

Як повідомляється, Охтирський район залишається одним із найбільш замінованих на Сумщині.

Раніше на Сумщині між селами Басівка і Юнаківка підірвалося на міні авто з двома цивільними людьми.