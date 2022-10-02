На Сумщині на ворожій міні підірвалось авто: є загиблий і поранені
Охтирський район залишається одним із найбільш замінованих на Сумщині
В Охтирському районі на Сумщині підірвався на ворожій міні автомобіль зв'язківців, внаслідок чого водій загинув і троє працівників зазнали поранень. Про це повідомив у Телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
«2 жовтня о 8:45 в Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язківців АТ «Укртелеком». Віз з'їхав на узбіччя дороги біля телевежі», – поінформував він.
За даними Живицького, в автомобілі було 4 людей, троє із них в лікарні. Один, який був водієм, загинув на місці від отриманих травм.
На місці працюють правоохоронці, обставини події з'ясовуються.
Як повідомляється, Охтирський район залишається одним із найбільш замінованих на Сумщині.
Раніше на Сумщині між селами Басівка і Юнаківка підірвалося на міні авто з двома цивільними людьми.
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