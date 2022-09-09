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В Маріуполі цивільні знову підірвались на міні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В Маріуполі цивільні знову підірвались на міні
фото: Петро Андрющенко

Провина за трагедію лежить на окупаційній владі

Російська окупаційна влада направила мешканців Маріуполя на розчистку цехів ММК ім. Ілліча без розмінування. В результаті люди підірвались на міні. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

«Чотири маріупольця зараз в надважкому стані в лікарні. Наші джерела повідомляють, що з урахуванням характеру поранень та недостатньості запасів крові вірогідність виживання мінімальна», – написав Андрющенко.

Радник мера міста зазначив, що вибух був такої сили, що його чули в усьому місті. 

Андрющенко закликав містян евакуюватись, поки не пізно, оскільки їх життя для окупантів нічого не коштує.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що надвечір 5 вересня, близько 17.50, в загарбаному окупантами Маріуполі пролунав вибух.

Теги: вибух влада радник розмінування Маріуполь

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