В Маріуполі цивільні знову підірвались на міні

Провина за трагедію лежить на окупаційній владі

Російська окупаційна влада направила мешканців Маріуполя на розчистку цехів ММК ім. Ілліча без розмінування. В результаті люди підірвались на міні. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Чотири маріупольця зараз в надважкому стані в лікарні. Наші джерела повідомляють, що з урахуванням характеру поранень та недостатньості запасів крові вірогідність виживання мінімальна», – написав Андрющенко.

Радник мера міста зазначив, що вибух був такої сили, що його чули в усьому місті.

Андрющенко закликав містян евакуюватись, поки не пізно, оскільки їх життя для окупантів нічого не коштує.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що надвечір 5 вересня, близько 17.50, в загарбаному окупантами Маріуполі пролунав вибух.