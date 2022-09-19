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Харківщина: на мінах підірвалися шість цивільних

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Харківщина: на мінах підірвалися шість цивільних
Мінна небезпека на деокупованих територіях залишається високою
фото ілюстративне

Влада закликає громадян пересувайтеся лише там, де уже проведено розмінування

Після втечі окупантів на звільнених територіях Харківщини дуже високою є мінна небезпека. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що протягом минулої доби на мінах підірвались шість мирних мешканців. Двоє людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще двоє – в Ізюмському, двоє – в Чугуївському. Усі вони госпіталізовані з пораненнями.

«Вкотре закликаю усіх мешканців звільнених територій бути максимально обережними. Уникайте узбіч доріг, лісосмуг, та другорядних доріг. Пересувайтеся лише там, де уже проведено розмінування», – йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону з РФ в Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах. Ворожими обстрілами пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури. На жаль, є постраждалі. В Куп'янську поранення отримав хлопчик 11 років, в Чугуївському районі з пораненнями госпіталізована 65-річна жінка.

До слова, триває 208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

Теги: ворог небезпека окупанти розмінування війна Харківщина

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