У кількох областях прогриміли вибухи

Офіційної інформації про вибухи поки немає

У Дніпрі, ймовірно, спрацювала ППО

Жителі Дніпропетровської (Дніпро та Павлоград) та Полтавської областей (Кременчук) під час повітряної тривоги почули гучні вибухи.

Telegram-канали повідомляють про роботу протиповітряної оборони на Дніпропетровщині.

Офіційної інформації поки немає.

Повітряна тривога триває. Рашисти запускають ракети з Каспійського та Чорного морів.

Нагадаємо, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.