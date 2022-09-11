Запуск ракет з моря. В Україні масштабна повітряна тривога (карта)

Майже по всій території України загроза ракетного удару

Моніторингові групи повідомляють про запуск чотирьох крилатих ракет

У багатьох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про запуск ракет типу х-101/х-55 стратегічною авіацією з Ту-95мс з Каспійського моря.

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:

Нагадаємо, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.