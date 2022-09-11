Рашисти вдарили по цивільних об’єктах у Вознесенську: є поранені

Внаслідок обстрілу у Вознесенську поранено двох людей

Російські загарбники обстріляли Вознесенськ на Миколаївщині, унаслідок чого були поранені цивільні. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

Відомо, що окупанти влучили в цивільні об’єкти.

«Прильоти по Вознесенську. По цивільних об’єктах. На жаль, є постраждалі. Станом на тепер є мінімум двоє поранених», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетного удару по центру Дніпра. За попередніми даними, дев'ять осіб дістали поранення різного ступеню, четверо з них перебувають у лікарні.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.