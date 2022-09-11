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Окупанти обстріляли Покровськ: є загиблі та поранені (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Покровськ: є загиблі та поранені (фото, відео)
Пошкоджено щонайменше 22 будинки
Нацполіція

Ворог поцілив у приватний сектор ракетами «Іскандер»

Російські загарбники вдарили по Покровську на Донеччині крилатими ракетами. Є вбиті та поранені. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Поліція документує наслідки масованого удару по Покровську. Вночі рашисти обстріляли місто крилатими ракетами «Іскандер-М». Ворог поцілив у приватний сектор. Є вбиті та поранені мирні жителі», – йдеться в повідомленні.

Пошкоджено щонайменше 22 будинки. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники ДСНС. Поліцейські ідентифікують загиблих. Постраждалим надано медичну допомогу.

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Триває збір доказів російського воєнного злочину. Матеріли будуть спрямовані до СБУ. Правова кваліфікація – ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Нагадаємо, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. 

Теги: Донеччина обстріл війна рашисти ворог

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