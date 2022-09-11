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Окупанти обстріляли звільнений Куп’янськ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти обстріляли звільнений Куп’янськ
Наслідки обстрілів поки що встановлюються
фото: wikipedia

Рашисти стріляли по мирних мешканцях із зенітних комплексів

Російські загарбники вранці обстріляли де окуповане місто Куп’янськ на Харківщині. Про це депутат Куп’янської міської ради Вадим Крохмаль сказав в ефірі національного марафону «Єдині новини».

«За тією інформацією, яку я маю, вранці військові РФ обстріляли праву частину міста. Стріляли просто по мирних мешканцях. З зенітних комплексів. Просто бісяться (відступаючи, - ред.)», – сказав Крохмаль.

Наслідки обстрілів поки що встановлюються. «Наші військові зайшли в місто. Про це сьогодні оголосив Генштаб. Куп’янськ розділений на дві половини річкою Оскіл. На сьогоднішні на правому березі, там, де центр міста, ситуація непроста, але вже повністю контрольована нашими військовими. Щодо лівого берега – там поки що є невеликі питання. Ще триватиме зачистка», – зазначив депутат міськради.

Крохмаль зауважив, що після загарбників у місті розруха, є певні руйнування комунікацій, однак він сподівається, що після повної деокупації в місті все ж почнеться опалювальний сезон.

Як повідомлялося, 11 вересня Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що українські підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області.

Раніше Служба безпеки України показала фото із деокупованого Куп’янська на Харківщині, на якому спецпризначенці центр спеціальних операцій «А» СБУ.

Нагадаємо, 10 вересня ЗСУ звільнили Куп'янськ від окупантів. Також 9 вересня у ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку, а за три дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів. При цьому раніше стало відомо, що українські військові звільнили вже понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку. 

Теги: війна окупація обстріл

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