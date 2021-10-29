На Донбасі бойовики поранили українського військового

Воїна екстрено доставили в лікарню

Сьогодні окупанти вже встигли порушити режим припинення вогню на Донбасі. Під обстріл потрапив український військовий. Його з пораненням доправили до лікарні. Про це інформує Штаб ООС.

Окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів поблизу Причепилівки.

Пораненому воїну надали домедичну допомогу і екстрено доправили до лікарні. Медики оцінюють стан військового як середньої важкості.

В ООС запевнили, що тримають ситуацію під контролем і продовжують давати відсіч російському агресору.

Лише напередодні, 28 жовтня, найманці 14 разів проігнорували домовленість про припинення вогню. Одразу п’ять разів окупанти застосували озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями.

Наші бійці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, у середу, 27 жовтня на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув український військовий. Від ворожої кулі помер старший солдат Віктор Рачугін.

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