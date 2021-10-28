Член української делегації в ТКГ пояснив, чому російські паспорти на Донбасі роздають саме військовим

«Путіну потрібні люди, які воювали на Донбасі»

Російські паспорти в окупованих Росією районах Донбасу роздають насамперед військовим, оскільки влада РФ зацікавлена в людях, які «мають бойовий досвід, але не мають мозку в голові». Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив представник Донецька у ТКГ, український журналіст і політик Сергій Гармаш.

На думку Гармаша, такі люди потрібні Путіну тому, що ними можна керувати і їхніми руками придушувати опір. З цією ж метою до нового складу Держдуми РФ було введено таких одіозних прихильників «ДНР» та «ЛНР» як Олександр Бородай та Анатолій Вассерман.

«Він (Путін) розуміє, що в суспільстві зростає невдоволення, є бажання змін, і йому потрібні такі ідіоти, які зможуть стріляти у своїх. «Чорні сотні» так звані. І ось саме Спілка добровольців Донбасу, такі люди, як Бородай, Прилєпін, можуть стати в нагоді в такій ситуації», – сказав Гармаш.

Політик вважає, що такі «нові обличчя», як Бородай, у парламенті суттєво радикалізують порядок денний. «Я думаю, їх свідомо туди відправляли для цієї радикалізації. Такі люди, як Бородай, якраз і потрібні для того, аби поступово нагнітати суспільство, готувати до якихось серйозних подій. Але вони відіграють свою роль як механізми, проте нічого не вирішують. Рішення ухвалює виключно президент», – підсумував представник Донецька у ТКГ.

Гармаш вважає, що перемовини в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході України наразі не приносять практичних результатів.