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    Член української делегації в ТКГ пояснив, чому російські паспорти на Донбасі роздають саме військовим

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    Учасники збройного конфлікту, члени незаконних збройних формувань можуть принести користь чинній російській владі - Член української делегації в ТКГ пояснив, чому російські паспорти на Донбасі роздають саме військовим
    Учасники збройного конфлікту, члени незаконних збройних формувань можуть принести користь чинній російській владі
    фото: vchasnoua.com

    «Путіну потрібні люди, які воювали на Донбасі»

    Російські паспорти в окупованих Росією районах Донбасу роздають насамперед військовим, оскільки влада РФ зацікавлена в людях, які «мають бойовий досвід, але не мають мозку в голові». Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив представник Донецька у ТКГ, український журналіст і політик Сергій Гармаш.

    На думку Гармаша, такі люди потрібні Путіну тому, що ними можна керувати і їхніми руками придушувати опір. З цією ж метою до нового складу Держдуми РФ було введено таких одіозних прихильників «ДНР» та «ЛНР» як Олександр Бородай та Анатолій Вассерман.

    «Він (Путін) розуміє, що в суспільстві зростає невдоволення, є бажання змін, і йому потрібні такі ідіоти, які зможуть стріляти у своїх. «Чорні сотні» так звані. І ось саме Спілка добровольців Донбасу, такі люди, як Бородай, Прилєпін, можуть стати в нагоді в такій ситуації», – сказав Гармаш.

    Політик вважає, що такі «нові обличчя», як Бородай, у парламенті суттєво радикалізують порядок денний. «Я думаю, їх свідомо туди відправляли для цієї радикалізації. Такі люди, як Бородай, якраз і потрібні для того, аби поступово нагнітати суспільство, готувати до якихось серйозних подій. Але вони відіграють свою роль як механізми, проте нічого не вирішують. Рішення ухвалює виключно президент», – підсумував представник Донецька у ТКГ.

    Гармаш вважає, що перемовини в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході України наразі не приносять практичних результатів.

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    Теги: бойовики на Донбасі ДНР вибори ЛНР Путін влада Сергій Гармаш
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    Член української делегації в ТКГ пояснив, чому російські паспорти на Донбасі роздають саме військовим