Бойовики використовують важку артилерію: 15 обстрілів за добу, вбито військового

Українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли

Унаслідок ворожих дій один український військовослужбовець загинув

У середу, 27 жовтня, російські окупаційні війська на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу в операції Об'єднаних сил.

Біля Гранітного окупанти двічі здійснили обстріли із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм. У бік Луганського ворог чотири рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Поблизу Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. У напрямку Новолуганського та Водяного росіяни застосували ручні протитанкові гранатомети. Неподалік Лебдинського та Зайцевого окупанти били з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі Широкиного ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Позиції поблизу Кряківки загарбники обстріляли з мінометів калібру 120 мм. Крім того, поблизу Гранітного росіяни за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

Унаслідок ворожих дій один український військовослужбовець загинув.

«Українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння», – додали у штабі.

З початку доби 28 жовтня станом на 7:00 зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: біля Луганського окупанти стріляли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок цього обстрілу немає.

Як повідомлялося, бойовики обстріляли Трьохізбенку: фото руйнувань.

Також стало відоме ім'я загиблого 26 жовтня на Донбасі українського військового.

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