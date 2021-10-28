Росія звинувачує Україну в «наступі» на Донбасі

Поки російські бойовики обстрілюють українські території, у Москві роблять заяви про «деградацію ситуації»

Країна-агресорка Російська Федерація звинуватила Україну нібито у наступі на Донбасі, тиражуючи фейк про те, що Збройні сили повернули під свій контроль село Старомаріївка на Донеччині. Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє Інтерфакс.

Російська сторона вважає, що це нібито створює загрозу «деградації ситуації» на Донбасі.

«Останніми днями ми бачимо тривожний, на межі трагічного розвиток подій на південному сході України. Характеризується це серйозним загостренням ситуації у зоні конфлікту. За повідомленнями ЗМІ, 26 серпня Збройні сили України здійснили наступальні дії в так званій «сірій зоні» і спробували захопити село Старомаріївка», – заявила вона, мабуть, маючи на увазі 26 жовтня.

26 жовтня у штабі Операції Об'єднаних сил на Донбасі спростували інформацію про те, що українські військові взяли під контроль село Старомар'ївка, розташоване у сірій зоні.

Інформацію про те, що українські військові захопили село Старомаріївка, 26 жовтня почали розповсюджувати ресурси бойовиків. Видання Бабель із посиланням на джерела в Міноборони підтверджувало ці заяви та писало, що українські військові нібито зайшли до села увечері 25 жовтня та закріпилися там.

Тим часом бойовики використовують важку артилерію: 15 обстрілів за добу, вбито військового. Крім того напередодні бойовики обстріляли Трьохізбенку.

Раніше бойовики збрехали про бій на Донбасі.

26 жовтня представники незаконних збройних формувань РФ влаштували мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району, що у Донецькій області.

Читайте також:



