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    На Луганщині від кулі снайпера загинув солдат із Запоріжжя

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    Віктору Рачугіну було 36 років&nbsp; - На Луганщині від кулі снайпера загинув солдат із Запоріжжя
    Віктору Рачугіну було 36 років 
    фото: facebook.com/ovk.zp.ua

    Біля села Новотошківське Луганської області загинув військовий із Запоріжжя

    У середу, 27 жовтня на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув український військовий. Від ворожої кулі помер старший солдат Віктор Рачугін, повідомляє Запорізький обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

    «Вчора, 27 жовтня, загинув наш земляк, старший оператор відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка старший солдат Віктор Рачугін», – йдеться в повідомленні.

    Військовий загинув внаслідок ворожого обстрілу в районі села Новотошківського Луганської області. Загиблому було 36 років.

    У березні 2021 року підписав контракт про проходження військової служби у Збройних силах України.

    Прощання з Віктором Рачугим пройде в суботу 30 жовтня о 10:00 на Алеї захисників у парку Металургів.

    Тим часом Росія звинувачує Україну в «наступі» на Донбасі.

    26 жовтня у штабі Операції Об'єднаних сил на Донбасі спростували інформацію про те, що українські військові взяли під контроль село Старомар'ївка, розташоване у сірій зоні.

    Інформацію про те, що українські військові захопили село Старомаріївка, 26 жовтня почали розповсюджувати ресурси бойовиків. Видання Бабель із посиланням на джерела в Міноборони підтверджувало ці заяви та писало, що українські військові нібито зайшли до села увечері 25 жовтня та закріпилися там.

    Як відомо, бойовики використовують важку артилерію: 15 обстрілів за добу, вбито військового. Крім того напередодні бойовики обстріляли Трьохізбенку.

    Раніше бойовики збрехали про бій на Донбасі.

    26 жовтня представники незаконних збройних формувань РФ влаштували мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району, що у Донецькій області.

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    Теги: Запоріжжя бойовики на Донбасі Донбас Луганщина Міноборони обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    На Луганщині від кулі снайпера загинув солдат із Запоріжжя